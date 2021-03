Colpaccio Rai, l’ex conduttore di Sky sarà volto di punta a Rai Uno? (Di giovedì 4 marzo 2021) In Viale Mazzini arrivano nuove notizie. La Rai punta su di lui: l’ex conduttore di Sky molto amato dal pubblico. Che cosa condurrà? Fonte foto: webOttime notizie in Viale Mazzini. Alla Rai approda un volto noto che da poco ha dato l’addio a Sky. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan. Una notizia lanciata dal portale Dagospia che dà per certo questa operazione che porterà il conduttore a Rai Uno. Quando accadrà questo trasferimento? Si parla della stagione 2021/2022. A volere il giovane presentatore e conduttore radiofonico sarebbe stato l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Dagospia ha addirittura parlato di un accordo segreto. Tuttavia, la trattativa celata dal massimo riserbo, sarebbe andata a buon fine, nonostante ancora manchi un annuncio ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021) In Viale Mazzini arrivano nuove notizie. La Raisu di lui:di Sky molto amato dal pubblico. Che cosa condurrà? Fonte foto: webOttime notizie in Viale Mazzini. Alla Rai approda unnoto che da poco ha dato l’addio a Sky. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan. Una notizia lanciata dal portale Dagospia che dà per certo questa operazione che porterà ila Rai. Quando accadrà questo trasferimento? Si parla della stagione 2021/2022. A volere il giovane presentatore eradiofonico sarebbe stato l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Dagospia ha addirittura parlato di un accordo segreto. Tuttavia, la trattativa celata dal massimo riserbo, sarebbe andata a buon fine, nonostante ancora manchi un annuncio ...

