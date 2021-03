Calcio | agente Insigne | ' normale gesto di stizza | non ha insultato nessuno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Ci tengo a precisare che non ha, ma ha imprecato solo contro una partita gettata via all'ultimo istante". Lo dice l'di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, in merito allo sfogo del suo assistito dopo il 3-3 col Sassuolo. "Queldipenso sia la reazione piùche si possa avere dopo aver pareggiato una partita al 93' per la concessione di undi rigore -aggiunge Pisacane a Radio Punto Nuovo-., come ho spesso ho detto, perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli... Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo".