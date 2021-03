Beppe Grillo: “Noi apripista su transizione green, Draghi sarà giudicato per quel che farà. Conte onorerà sui impegno col M5s” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il rinnovamento dei 5 stelle che è rappresentato da Giuseppe Conte. L’entrata nel governo di Mario Draghi dovuta alla necessità di fare da “apripista” sulla transizione ecologica. Il futuro dello stesso Draghi che sarà giudicato per quel che “farà, non su quello che ha fatto“. Un post molto lungo in cui la posizione più politica, come spesso accade, è alla fine. Beppe Grillo torna a intervenire nel dibattito pubblico. E lo fa nel giorno in cui, con un post sul Blog delle Stelle, l’associazione Rousseau lancia il manifesto “Controvento”, che ha scatenato le reazioni di vari parlamentari visto che pone tra gli obiettivi anche quello di “anteporre le riforme alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Il rinnovamento dei 5 stelle che è rappresentato da Giuseppe. L’entrata nel governo di Mariodovuta alla necessità di fare da “” sullaecologica. Il futuro dello stessocheperche “, non sulo che ha fatto“. Un post molto lungo in cui la posizione più politica, come spesso accade, è alla fine.torna a intervenire nel dibattito pubblico. E lo fa nel giorno in cui, con un post sul Blog delle Stelle, l’associazione Rousseau lancia il manifesto “Controvento”, che ha scatenato le reazioni di vari parlamentari visto che pone tra gli obiettivi anchelo di “anteporre le riforme alle ...

