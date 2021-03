Benevento e Taranto: corona virus, morti due poliziotti Luigi Voccola aveva 51 anni, Cataldo La Tanza 59 (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Ci hanno lasciato. Il primo marzo Gino e Cataldo, due componenti importanti della grande famiglia della Polizia, non ce l’hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il Covid. Dopo un mese e mezzo di lotta Luigi “Gino” Voccola sovrintendente di 51 anni, in servizio alla Squadra mobile di Benevento, ha dovuto cedere le armi al virus lasciando nel dolore una moglie, un figlio, i parenti e i tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto. Arruolato nel 1991, Luigi ha svolto larga parte della sua carriera nella Polizia stradale per arrivare, nel 2017, ai servizi investigativi della Squadra mobile. Cataldo La Tanza sovrintendente capo, invece aveva 59 anni ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Ci hanno lasciato. Il primo marzo Gino e, due componenti importanti della grande famiglia della Polizia, non ce l’hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il Covid. Dopo un mese e mezzo di lotta“Gino”sovrintendente di 51, in servizio alla Squadra mobile di, ha dovuto cedere le armi allasciando nel dolore una moglie, un figlio, i parenti e i tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto. Arruolato nel 1991,ha svolto larga parte della sua carriera nella Polizia stradale per arrivare, nel 2017, ai servizi investigativi della Squadra mobile.Lasovrintendente capo, invece59...

