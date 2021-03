Alberto Radius | chi è | età | moglie | figlio e vita privata

(Di giovedì 4 marzo 2021)è il chitarrista romano che salirà sul palco di Sanremo 2021 assieme ai Makamass per accompagnare il duo Coma Cose nella cover de Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti. Tra i grandi nomi della musica italiana,, dopo essersi trasferito dalla sua città a Milano, ha fatto parte del gruppo musicale de I Quelli, band che ha rappresentato il primissimo nucleo della Premiata Forneria Marconi. A dare una svolta alla sua carriera è stata però la fondazione del complesso Formula 3, il cui nome è entrato nella storia della musica grazie al brano Questo Folle Sentimento, canzone di Lucio Battisti, con il quale ha lavorato a lungo. Etàè nato a Roma il 1° giugno 1942. Ciò significa che ha attualmente 78 anni e che, a inizio estate 2021, ne compirà ...

luigi85ferrara : @sanremohistory @beamessina Ecco le cover che ascolteremo stasera nella terza puntata: Francesco Renga - Una ragion… - enrick81 : @tw_fyvry @famigliasimpson @OltreTv @AgoCannella @napoliforever89 @SfideTv @Tvottiano @MiChiamoFranco @BALDINIPAOLA… - flussoitaliano : - @ARISA_OFFICIAL canta Quando (Pino Daniele) con @michele_bravi - @BugattiCristian canta Un’avventura (Battisti) c… - felparossa : RT @tvsorrisi: I Coma_Cose hanno scelto la semplicità. Sarà un'interpretazione “purista” che rievoca le emozioni più autentiche del brano,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Radius

Soundsblog

Coma Cose con " Il mio canto libero " (Lucio Battisti) assieme ae Mamakass . Gaia con "Mi sono innamorato di te" (Luigi Tenco) assieme a Lous and the Yakuza . Irama con "Cirano" (......Bugo - 'Un'avventura' (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce e Dimartino - 'Povera patria' (Franco Battiato) Coma_Cose - 'Il mio canto libero' (Lucio Battisti) con...Alberto Radius, chi è il chitarrista e cantante con i Coma_Cose nella serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover ...Alberto Radius e i Mamakass saranno due degli ospiti per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata ai duetti e alle cover ...