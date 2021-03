Un laboratorio israeliano ha creato un minuscolo buco nero per studiare le previsioni di Hawking

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (foto: Science Photo Library via Getty Images)La previsione di Stephenera giusta: i buchi neri emettono una radiazione termica causata da particolari effetti quantistici, in un fenomeno che viene oggi chiamato radiazione di. Fino ad ora, tuttavia, nessuno è mai riuscito a osservarla direttamente, probabilmente perché molto debole, e ci sono quindi rarissime prove sperimentali della sua esistenza. A riuscirci oggi sono i ricercatori del Technion-Israel Institute of Technology che nel loro nuovo studio, pubblicato su Nature Physics, hanno rinel loroun minidi poche migliaia di atomi, riuscendo così a confermare due dellepiù importanti fatte oltre 40 anni fa da, ossia che la misteriosa ...

Ultime Notizie dalla rete : laboratorio israeliano

Corriere della Sera

Il governoha allo studio una legge per impedire l'accesso ai luoghi pubblici a tutti ... e che ora sia lo stato ebraico ildel Nuovo Ordine Mondiale. L'ironia della sorte è che ...Secondo un'analisi preliminare del Ministero della Salutein collaborazione con Pfizer, ...4% nel prevenire i casi di infezione confermati da analisi di(dunque anche quelli ...Il cancelliere Sebastian Kurz e la premier Mette Frederiksen domani saranno in Israele per incontrare Benjamin Netanyahu ... dei certificati di vaccinazione che non contengono il nome del laboratorio ...Indizi sull'immunità sterilizzante del vaccino di Pfizer: in base ai primi studi, la gran parte dei vaccinati non si contagia neanche in modo asintomatico.