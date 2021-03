The Gray Man: Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton nel cast del film (Di mercoledì 3 marzo 2021) Regé-Jean Page, star di Bridgerton, e Billy Bob Thornton, faranno parte del cast di The Gray Man, il film Netflix diretto dai fratelli Russo. The Gray Man, il nuovo film diretto dai fratelli Russo, avrà tra i suoi protagonisti anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton. Il progetto è stato sviluppato a lungo per Sony ed è poi passato a Netflix dopo il coinvolgimento di due star come Chris Evans e Ryan Gosling. Tra i nuovi arrivi nel cast di The Gray Man, film le cui riprese inizieranno tra due settimane a Los Angeles, ci saranno quindi Billy Bob ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021), star di Bridgerton, eBob, faranno parte deldi TheMan, ilNetflix diretto dai fratelli Russo. TheMan, il nuovodiretto dai fratelli Russo, avrà tra i suoi protagonisti anche la star di BridgertonBob. Il progetto è stato sviluppato a lungo per Sony ed è poi passato a Netflix dopo il coinvolgimento di due star come Chris Evans e Ryan Gosling. Tra i nuovi arrivi neldi TheMan,le cui riprese inizieranno tra due settimane a Los Angeles, ci saranno quindiBob ...

mako_gray : Cinese e sushi per cena mentre guardo The Big Bang Theory. ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Per quelli che considerano l'asporto… - oneus_italia : RT @oneus_italia: @official_ONEUS [#RAVN] ????È passato un po’ di tempo dall’ultima volta. La RVPLYST di oggi non ha bisogno di commenti, sp… - oneus_italia : @official_ONEUS [#RAVN] ????È passato un po’ di tempo dall’ultima volta. La RVPLYST di oggi non ha bisogno di commen… - DISFOURIA : @N3GR0S0NY30NDAN NOT THE GRAY ONE SISKSJSJ - captnwinghead : eccomi mentre aspetto foto di chris dal set di the gray man: -