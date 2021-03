The Dissident, il documentario sull’omicidio Khashoggi che dobbiamo tutti vedere (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ultima notizia è la denuncia presentata da Reporters sans frontières il primo marzo al procuratore generale della Corte federale di Karlsruhe, contro Mohammad bin Salman e altre figure di spicco del governo saudita, accusati di crimini contro l’umanità, di “persecuzione generalizzata e sistematica dei giornalisti in Arabia Saudita e in particolare dell’incarcerazione di 34 di loro e dell’assassinio di Jamal Khashoggi”. Mohammad bin Salman, figlio del re Salman, potentissimo principe ereditario dell’Arabia Saudita, è quella stessa figura con cui Matteo Renzi, volato a Riad nel bel mezzo della crisi di governo italiana, s’intrattenne in una discutibile conversazione su improbabili rinascimenti, un caso all’origine di enormi e non sopite polemiche. Ed è quello stesso bin Salman al centro del documentario The Dissident di Bryan Fogel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ultima notizia è la denuncia presentata da Reporters sans frontières il primo marzo al procuratore generale della Corte federale di Karlsruhe, contro Mohammad bin Salman e altre figure di spicco del governo saudita, accusati di crimini contro l’umanità, di “persecuzione generalizzata e sistematica dei giornalisti in Arabia Saudita e in particolare dell’incarcerazione di 34 di loro e dell’assassinio di Jamal”. Mohammad bin Salman, figlio del re Salman, potentissimo principe ereditario dell’Arabia Saudita, è quella stessa figura con cui Matteo Renzi, volato a Riad nel bel mezzo della crisi di governo italiana, s’intrattenne in una discutibile conversazione su improbabili rinascimenti, un caso all’origine di enormi e non sopite polemiche. Ed è quello stesso bin Salman al centro delThedi Bryan Fogel ...

