Strade Bianche 2021, le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Van Der Poel, Van Aert e Alaphilippe

Sabato 6 marzo sarà il grande giorno della Strade Bianche la prima gara World Tour italiana della stagione 2021. La corsa senese si snoderà lungo un tracciato di 184 chilometri caratterizzato da undici settori di sterrato. Tanti i big ai nastri di partenza che si contenderanno il prestigioso successo. Fari puntati in particolare su Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Julian Alaphilippe. Secondo i bookmakers sono loro tre i grandi favoriti. Il trionfo del ciclista olandese è quotato a 3.50 mentre quello del belga a 4.50. Leggermente più indietro nella griglia il campione del mondo Alaphilippe (6.00). Un trio formidabile che sicuramente darà spettacolo sul percorso senese. Outsider di lusso il britannico Thomas Pidcock

