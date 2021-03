Spazio | nuova missione per Samantha | a primavera 2022 torna sulla Iss**

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) -perCristoforetti. La prima donna astronauta italiana dell'Esa torneràStazione Spaziale Internazionale nelladelcon un nuovo intenso programma che prevederà, fra l'altro, esperimenti di riproduzioni di parti metalliche grazie a stampanti in 3D spaziali. "Questi esperimenti con la stampante 3D per il metallo saranno molto interessanti nelle missioni di esplorazioni oltre l'orbita bassa come Luna e poi in futuro Marte" ha commentatoCristoforetti che si è detta "felice" di poterreStazione Spaziale Internazionale, parlando nel corso di una conferenza stampa oggi cui ha partecipato anche il nuovo Direttore Generale dell'Esa Josef Aschbacher. ...

Samantha Critoforetti, in partenza per la Stazione internazionale spaziale l'anno prossimo, racconta da Colonia i dettagli della sua seconda missione in orbita per ...