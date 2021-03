Scandone | il cammino nella seconda fase del campionato

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prenderà il via il prossimo 21 marzo ladeldi Serie B dellaAvellino. L’ultima gara di regular season in programma domenica pomeriggio vedrà la truppa irpina affrontare Cassino. Il roster, in piena evoluzione dopo le dimissioni di coach Gianluca De Gennaro, dovrà affrontare laper conservare la categoria. ILDELLAAvellino-Mastria Sport Accademy Catanzaro (21/03 ore 18) Viola Reggio Calabria-Avellino (24/03 ore 20.30)Avellino-Pavimaro Molfetta (28/03 ore 18) Epc Monopoli-...

Ultime Notizie dalla rete : Scandone cammino

Orticalab

Nel girone D1 corrono tutte e laè sempre più ultima con la crisi tecnica e di risultati ... non sicuramente centrale ai fini dell'analisi delbiancoverde, che si è fermato all'...... alla voceappare il -5 da scontare nel campionato di terza serie nazionale che inizierà domenica. Quindi, al momento, risulta un gap di 3 gare nelbiancoverde, anche se il sodalizio ...Avellino – Prenderà il via il prossimo 21 marzo la seconda fase del campionato di Serie B della Scandone Avellino. L’ultima gara di regular season in programma domenica pomeriggio vedrà la truppa ...Sant’Antimo-Scandone, 45 giorni dopo. Un mese e mezzo che ha cambiato la stagione dei biancoverdi che, proprio contro la Partenope, riuscivamo a compiere il primo vero passo in classifica, dopo aver r ...