Sanremo 2021, Maneskin accusati di plagio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 è iniziato e già le attenzioni sono tutte sul Festival. Nella prima serata, si sono esibiti i primi 13 artisti in gara. Tuttavia in giornata è emersa una segnalazione. Durante la Conferenza Stampa di oggi, alcuni giornalisti hanno sottolineato che ci sarebbe un caso di plagio. L’accusa riguarda il pezzo dei Maneskin e della loro “Zitti e Buoni“. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Il brano effettivamente ha dei suoni troppo simili al pezzo a cui è stato paragonato. Anche secondo il pubblico della rete le somiglianze sono abbastanza evidenti da parlare di plagio. Tuttavia per il momento la produzione della manifestazione non si è ancora espressa a tal proposito, ma c’è già chi ne chiede la squalifica. Ecco i due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)è iniziato e già le attenzioni sono tutte sul Festival. Nella prima serata, si sono esibiti i primi 13 artisti in gara. Tuttavia in giornata è emersa una segnalazione. Durante la Conferenza Stampa di oggi, alcuni giornalisti hanno sottolineato che ci sarebbe un caso di. L’accusa riguarda il pezzo deie della loro “Zitti e Buoni“. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Il brano effettivamente ha dei suoni troppo simili al pezzo a cui è stato paragonato. Anche secondo il pubblico della rete le somiglianze sono abbastanza evidenti da parlare di. Tuttavia per il momento la produzione della manifestazione non si è ancora espressa a tal proposito, ma c’è già chi ne chiede la squalifica. Ecco i due ...

