Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata. Trovato compromesso per Irama (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sale sul palco come ospite Laura Pausini Secondo serata del Festival di Sanremo: questa volta il conduttore e direttore Artistico Amadeus sarà accompagnato da Elodie in veste di co conduttrice. Nonostante un calo degli Ascolti, i vertici rai e lo stesso Amadeus, visto le attenuanti del caso e lo slittamento di un mese sono contenti: "Sono quasi commosso – spiega il conduttore – era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con difficoltà una dietro l'altra, lo sapete. Un Sanremo diverso nella costruzione, siamo partiti pensando a un Sanremo normale, siamo partiti con tante idee e poi il Covid ha portato via. Anche portare i fiori con il carrello non è una cosa bella e toglie il lato umano. Mi ero battuto per il pubblico perché non è un elemento in più ma fa parte dello spettacolo". È molto emozionata e felice anche ...

