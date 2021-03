Pd: "No alla proroga del cda Rai, avviare subito le procedure di rinnovo" (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Chiediamo ai presidenti Casellati e Fico di avviare quanto prima le procedure previste dalla legge per il rinnovo dei quattro membri del Cda di nomina parlamentare, pubblicando i bandi per la presentazione delle candidature”. Lo chiedono i componenti Pd della Commissione di Vigilanza Rai - Valeria Fedeli, Flavia Piccoli, Michele Bordo, Francesco Verducci e Andrea Romano - ricordando che “i presidenti di Camera e Senato possono procedere con la pubblicazione dei bandi per le candidature già dal 1 marzo, ovvero 60 giorni prima della scadenza del mandato previsto con l’approvazione del bilancio in programma entro il prossimo 30 aprile”. Viene aggiunto che per il Partito Democratico ”è fondamentale rispettare la regolarità dei tempi di rinnovo del Cda, escludendo con nettezza qualsiasi ipotesi di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Chiediamo ai presidenti Casellati e Fico diquanto prima lepreviste dlegge per ildei quattro membri del Cda di nomina parlamentare, pubblicando i bandi per la presentazione delle candidature”. Lo chiedono i componenti Pd della Commissione di Vigilanza Rai - Valeria Fedeli, Flavia Piccoli, Michele Bordo, Francesco Verducci e Andrea Romano - ricordando che “i presidenti di Camera e Senato possono procedere con la pubblicazione dei bandi per le candidature già dal 1 marzo, ovvero 60 giorni prima della scadenza del mandato previsto con l’approvazione del bilancio in programma entro il prossimo 30 aprile”. Viene aggiunto che per il Partito Democratico ”è fondamentale rispettare la regolarità dei tempi didel Cda, escludendo con nettezza qualsiasi ipotesi di ...

