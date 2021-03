Ma siete sicuri che quello di Mollica a Sanremo fosse un ologramma?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Effetto wow. Èa cui puntava la Rai proponendo un’intervista di Fiorello con l’didirettamente dallo storico balconcino di. Del resto, il mostro sacro del giornalismo culturale del servizio pubblico meritava un omaggio: questo è stato il primo Festival senza Vincenzo, che è andato in pensione lo scorso anno. Ma visto chenon poteva esseresenza una sua qualche presenza, allora Fiorello ha pensato bene di fare questo gradito omaggio alla sua carriera. E se già in passato aveva sperimentato soluzioni diverse per evocare lo spirito di(durante Viva Raiplay, ad esempio, si era inventato il pupazzo del giornalista che interveniva dalla galleria), quest’anno ha scelto la formula ...