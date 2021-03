L’omaggio del festival di Sanremo a Ennio Morricone (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Un grande maestro, un genio italiano che ha reso immortali le più belle pagine di cinema. La sua musica resterà per sempre”. Annuncia così il ricordo di Ennio Morricone Amadeus dal palco dell’Ariston, chiamando a esibirsi Nello Salza, il trombettista solista del compositore che ha reso grande l’Italia nel mondo. Ma non solo: perché a continuare a ricordare il maestro ci pensa l’orchestra, diretta dal figlio Ennio, compositore anche lui, Andrea Morricone. Poi ancora con Il Volo, sempre diretti dal figlio del maestro, che ha formato, cresciuto e dato forma al trio di giovani cantanti che ora (secondo alcuni a ragione, secondo altri a torto) si esibiscono in tutto il mondo. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Un grande maestro, un genio italiano che ha reso immortali le più belle pagine di cinema. La sua musica resterà per sempre”. Annuncia così il ricordo diAmadeus dal palco dell’Ariston, chiamando a esibirsi Nello Salza, il trombettista solista del compositore che ha reso grande l’Italia nel mondo. Ma non solo: perché a continuare a ricordare il maestro ci pensa l’orchestra, diretta dal figlio, compositore anche lui, Andrea. Poi ancora con Il Volo, sempre diretti dal figlio del maestro, che ha formato, cresciuto e dato forma al trio di giovani cantanti che ora (secondo alcuni a ragione, secondo altri a torto) si esibiscono in tutto il mondo. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

