Le pagelle del Benevento – Foulon disastroso | centrocampo sovrastato

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilcade rovinosamente al Ciro Vigorito contro il Verona di Juric e vede ridursi ancora il divario dalla zona retrocessione. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 5: Ayroldi lo grazia quando stende Lasagna in area. Sui gol non fa miracoli, nelle uscite non smentisce le sue doti. Da sottolineare una grande parata su Barak nel primo tempo, tuttavia i gol al passivo sono tre, che portano il totale a 47. Penultima difesa del campionato. Depaoli 4,5: Lazovic fa di lui ciò che vuole con la complicità di Zaccagni. Un primo tempo da incubo, infatti dopo l’intervallo resta negli spogliatoi. (1’st Improta 5,5: Non è al meglio della condizione e Inzaghi avrebbe volentieri fatto a meno di rischiarlo. Se la cava come può ma era impossibile attendersi di più dopo l’infortunio). Glik 5: ...