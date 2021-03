Kitbag: Jodie Comer interpreterà la moglie di Napoleone nel biopic di Ridley Scott con Joaquin Phoenix? (Di mercoledì 3 marzo 2021) The Last Duel è il prossimo lungometraggio in dirittura d'arrivo, ma Ridley Scott si tiene impegnato anche con la sua prossima opera «Gucci», che avrà come protagonista la nota popstar Lady Gaga. Il creatore di Alien è proprio instancabile, infatti, se questi due film summenzionati saranno le sue prossime uscite, esiste anche una terza produzione che solo adesso sta cominciando a definire i dettagli più importanti, stiamo parlando di Kitbag, il biopic dedicato a Napoleone Bonaparte con il premio Oscar Joaquin Phoenix come protagonista. Kitbag: Jodie Comer sarà la moglie di Napoleone? Kitbag vedrà collaborare nuovamente il pluripremiato regista Ridely ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) The Last Duel è il prossimo lungometraggio in dirittura d'arrivo, masi tiene impegnato anche con la sua prossima opera «Gucci», che avrà come protagonista la nota popstar Lady Gaga. Il creatore di Alien è proprio instancabile, infatti, se questi due film summenzionati saranno le sue prossime uscite, esiste anche una terza produzione che solo adesso sta cominciando a definire i dettagli più importanti, stiamo parlando di, ildedicato aBonaparte con il premio Oscarcome protagonista.sarà ladivedrà collaborare nuovamente il pluripremiato regista Ridely ...

SpettacoloDaily : #RidleyScott ha scelto l’attrice #JodieComer per il ruolo di Giuseppina Bonaparte nel suo prossimo film dal titolo… - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che l'attrice 'Jodie Comer' entrerà a far parte del cast del film 'Kitbag', in arrivo pross… - periodicodaily : Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte in Kitbag #JodieComer #GiuseppinaBonaparte #Kitbag @gconvertini97 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jodie Comer nel cast di Kitbag di Ridley Scott, sarà Giuseppina Bonaparte - tuttoteKit : #Kitbag: Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte #JodieComer #tuttotek -