Juventus | infortunio de Ligt | l’esito degli esami

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Escluse lesioni muscolari per de. Ecco le condizioni del difensore dellain vista della prossima partita contro la Lazio Sospiro di sollievo in casasulle condizioni di de. Glistrumentali di questa mattina hanno escluso lesioni per il difensore olandese. Secondo quanto riferito da Francesco Cosatti di Sky Sport, filtra ottimismo in casa bianconera e depotrebbe esserci già sabato contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

Esami per de Ligt in casa Juventus, arriva il responso sul centrale olandese. Juventus alle prese con il recupero di Matthijs de Ligt. Gli esami cui è stato sottoposto oggi presso il J - Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno ... Terza in classifica c'è la Juventus di Andrea Pirlo. Non un'annata semplicissima per il neo allenatore alle prese con una vera e propria rifondazione. Per ora, le idee del maestro non hanno portato i ... Escluse lesioni muscolari per de Ligt. Ecco le condizioni del difensore della Juventus in vista della prossima partita contro la Lazio ...