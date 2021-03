Highlights e gol Barcellona-Siviglia 3-0 | Copa del Rey VIDEO

Leggi su sportface

Il Barcellona batte 3-0 il Siviglia e rimonta il risultato maturato (2-0) nel match di andata della semifinale di Coppa del Rey. La squadra di Koeman va in gol in tre momenti distanti della partita e beneficia anche di un rigore sbagliato di Ocampos. Al 14? apre Dembele per l'1-0, nel recupero del secondo tempo Pique firma il 2-0 di testa e rinvia il verdetto ai supplementari. Nell'extra time il Siviglia è in dieci a causa del rosso per doppia ammonizione di Fernando. E in avvio di supplementare, Braithwaite firma il 3-0. La finale si giocherà il 17 aprile. E il Barcellona ci sarà.