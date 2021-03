Gore Verbinski regista di Sandkings | film tratto da un racconto di George R R Martin

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilscritto daR.R.diventerà une alla regia ci sarà l'esperto. Saràildida unscritto daR.R.. Il progetto sarà prodotto per Netflix e l'adattamento sarà firmato da Dennis Kelly, autore della versione originale di Utopia. La notizia è emersa grazie a un'intervista rilasciata a Collider in cui ilparla dei suoi progetti., che ha già portato al successo la saga di Pirati dei Caraibi, ha dichiarato: "Una delle sceneggiature si ...

Movieplayer.it

Erano gli anni in cui si stava iniziando a pensare quale tipo di festival avesse senso fare in Italia, e quando e nel 2002raggiunse la fama internazionale con la sua trasposizione ...... il secondo film del franchise diretto danel 2006, sempre con Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow, Keira Knightley in quelli di Elizabeth Swann e Orlando Bloom nel ruolo ...Il racconto Sandkings scritto da George R.R. Martin diventerà un film e alla regia ci sarà l'esperto Gore Verbinski. Sarà Gore Verbinski il regista di Sandkings, film tratto da un racconto scritto da ...Il regista di Rango e Pirati dei Caraibi Gore Verbinski dirigerà per Netflix l'adattamento di Sandkings, il romanzo breve di George R.R. Martin.