Gigi D'Alessio torna a Sanremo, stasera sul palco dell'Ariston con 'Guagliune' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gigi D'Alessio ritorna un anno dopo ancora da ospite al Festival di Sanremo. Dopo la standing ovation dello scorso anno, quando ha festeggiato il ventennale di Non dirgli mai che proprio sul palco dell'Ariston aveva spalancato le porte del successo, questa sera il cantautore napoletano non sarà solo. Con lui Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, giovanissimi esponenti della scena urban partenopea, che presenteranno il nuovo singolo Guagliune. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

