Elodie | il tatuaggio che doveva restare segreto | significato imbarazzante

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ha svelato ildi tutti i suoi tatuaggi, in particolare quello che avrebbe dovutoper sempre: ecco dov’è. Come tante altre cantanti del suo genere e della sua età, anche la bellissimaDi Patrizi ha parecchi tatuaggi che la distinguono da tutte le altre. La cantante, 30enne, ha spiegato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CastigaVIP : Ho visto la scritta-tatuaggio sull'inguine di Elodie. Avete letto? C'è scritto: 'Belen, puppa!' #Sanremo2021 #Sanrem2021 - MartinaDiPilato : Elodie quel tatuaggio neanche un marinaio alcolizzato - sangiosbrando : la cosa più bella di questo articolo è il tatuaggio all'inguine di cui elodie si è pentita #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie tatuaggio

Donna Fanpage

... l'ha portata abbottonata ma senza reggiseno, così da lasciare in bella vista ila forma ...in fucsia e con il tacco a spillo sempre di Blumarine (gli stessi che aveva già sfoggiatoin ...E dal 2 al 6 marzo 2021 ci sarebbe anche, come anticipato da 'Il Messaggero'. Due nomi bomba ... Un nuovodopo l'addio al marito. E che'aggressivo' per il bellissimo volto ...Appassionata di tatuaggi, la bellissima Elodie ha voluto svelare il significato dei disegni indelebili che porta sul suo corpo ...Annalisa è tra le Big che si sono esibite durante la prima serata del Festival di Sanremo, ha presentato il suo inedito “Dieci” ...