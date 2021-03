Dl Covid: la Lega si asterrà sul voto al Senato. Ma accusa Conte, non Draghi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ad annunciarlo in Aula è stato il Senatore Luigi Augussori: «Considerate le premesse non condivisibili su cui è nato questo provvedimento, risalente al precedente governo giallorosso - ha detto Augussori - e che ci hanno portato a votare una pregiudiziale nei giorni scorsi, ma confidando che d'ora in poi verranno recepite le nostre richieste, annuncio la nostra astensione» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ad annunciarlo in Aula è stato ilre Luigi Augussori: «Considerate le premesse non condivisibili su cui è nato questo provvedimento, risalente al precedente governo giallorosso - ha detto Augussori - e che ci hanno portato a votare una pregiudiziale nei giorni scorsi, ma confidando che d'ora in poi verranno recepite le nostre richieste, annuncio la nostra astensione» L'articolo proviene da Firenze Post.

