De Ligt, il comunicato sulle condizioni fisiche: escluse lesioni

La Juventus tira un sospiro di sollievo e spera di recuperare De Ligt al più presto. Esclusione lesioni muscolari: l'olandese punta al Porto «Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno» si legge sul comunicato della Juventus. Il difensore non ha preso parte al match di ieri contro lo Spezia (qui analisi e cronaca). Pirlo può fare un piccolo sorriso e spera di recuperarlo per il match in Champions League contro il Porto. L'olandese dovrebbe stare fuori precauzionalmente contro la Lazio, soprattutto se dovesse recuperare Bonucci. La Juventus è in una situazione molto delicata ed avere a disposizione nuovi giocatori sarà fondamentale.

