Da Bper Banca sostegno a Fondazione Hospice Modena

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un investimento da circa 5,9 milioni di euro per dare ‘dignità ad ogni giorno di vita’. A Baggiovara (frazione di) sorgerà il nuovoper le cure palliative nella ottocentesca Villa Montecuccoli, il cui progetto di restauro ha già avuto il via libera dalla Soprintendenza per i beni culturali. Si tratta di una struttura che accoglierà pazienti con malattie avanzate (non solo oncologiche) non più ‘responsive’ a trattamenti specifici ma ancora bisognosi di cure non attuabili a domicilio., che aaffonda le proprie radici, ha deciso di dare il via al progetto con un finanziamento di 300 mila euro e poi attraverso il servizio di fundraising supporterà la tecnicamente(nata il 20 giugno 2019) per la ...