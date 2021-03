Covid: Fedriga e gli ultimatum al Governo e all’Europa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Massimiliano Fedriga ha ufficialmente dato il suo ultimatum al Governo per le restrizioni. Questo sarà l’ultimo sforzo del Friuli Un ultimo sforzo. Subito dopo, molto probabilmente, non ci sarà più spazio per ulteriori rovesciamenti di fronte. Almeno, stando a ciò che dice Massimiliano Fedriga, il Friuli Venezia-Giulia non è più disposto a concedere sacrifici né piegamenti di fronte ad una situazione, però, che li richiede assolutamente. Ma il governatore del Friuli, che è portatore anche di messaggi provenienti dalle altre regioni governate dalla Lega, ovvero la Lombardia e il Veneto, è rigido e assolutamente categorico. Questo sarà l’ultimo passo che la Regione compierà per combattere il Coronavirus. Una mossa alquanto azzardata, che non ha spiegazioni certe al momento, se non quelle di mettere i bastoni tra ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Massimilianoha ufficialmente dato il suoalper le restrizioni. Questo sarà l’ultimo sforzo del Friuli Un ultimo sforzo. Subito dopo, molto probabilmente, non ci sarà più spazio per ulteriori rovesciamenti di fronte. Almeno, stando a ciò che dice Massimiliano, il Friuli Venezia-Giulia non è più disposto a concedere sacrifici né piegamenti di fronte ad una situazione, però, che li richiede assolutamente. Ma il governatore del Friuli, che è portatore anche di messaggi provenienti dalle altre regioni governate dalla Lega, ovvero la Lombardia e il Veneto, è rigido e assolutamente categorico. Questo sarà l’ultimo passo che la Regione compierà per combattere il Coronavirus. Una mossa alquanto azzardata, che non ha spiegazioni certe al momento, se non quelle di mettere i bastoni tra ...

fattoquotidiano : Covid, Fedriga annuncia nuove restrizioni: “Questo è l’ultimo sforzo che il Friuli-Venezia Giulia è disposto a fare… - chilisummer : Insomma Zaia Fedriga e Bonaccini fanno ancora una volta le stesse politiche. Ormai fanno parte del partito covid - Laura13053523 : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @regioneFVGit Guardi. Non ne possiamo più. Ormai quando vedo i vostri messaggi covid mi vi… - serres53 : RT @ultimenotizie: #Udine e #Gorizia zona arancione scuro da venerdì 5 marzo, giallo rafforzato per #Trieste e #Pordenone e chiusura delle… - ManciFlorindo : RT @Yoda15271485: #covid #FVG, in arrivo un'ordinanza del Governatore #Fedriga PIÙ RESTRITTIVA del #DPCM del Governo. Allora, questi cialtr… -