Covid | Fedriga annuncia nuove restrizioni | “Questo è l’ultimo sforzo che il Friuli-Venezia Giulia è disposto a fare” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Andiamo verso un ulteriore sacrificio per l’incapacità dell’Europa di avere dosi a sufficienza”. Lo ha detto Massimiliano, presidente della Regione, dopo averto la didattica a distanza per scuole medie e superiori e misure più restrittive per le province di Udine e Gorizia, in zona arancione. “Mi prendo la responsabilità di scelte difficili – ha affermato – di far pagare un ulteriore prezzo a chi ha già pagato caro. Non si può pensare che l’alternativa al vaccino sia sempre e comunque la restrizione.che il“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.