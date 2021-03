Benevento-Verona, i convocati di Juric: fuori Kalinic, Rüegg, Benassi e Colley (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’allenatore del Verona Ivan Juric ha annunciato i giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Benevento di Filippo Inzaghi allo stadio Ciro Vigorito, valida per la 25esima giornata di Serie A. Colley, Kalinic, Rüegg e Benassi sono i grandi assenti del match. Di seguito la lista: Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Ceccherini, Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione, Dawidowicz Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’allenatore delIvanha annunciato i giocatoriper la sfida di stasera contro ildi Filippo Inzaghi allo stadio Ciro Vigorito, valida per la 25esima giornata di Serie A.sono i grandi assenti del match. Di seguito la lista: Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Ceccherini, Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione, Dawidowicz Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna. SportFace.

CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - TuttoHellasVer1 : Tuttosport: 'Le probabili formazioni di Benevento-Verona' - PantheonVerona : Alle 20.45 l'Hellas Verona scende in campo allo stadio 'Ciro Vigorito' per affrontare il Benevento. Il commento di… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: Benevento-Verona, le probabili formazioni - sportface2016 : #BeneventoVerona , i convocati di #Juric : fuori Kalinic, Rüegg, Benassi e Colley -