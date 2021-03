Ascolti Tv martedì 2 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ascolti Tv martedì 2 marzo Prima serata Sanremo 2021 media milioni e %Prima Parte milioni e %Seconda parte milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La Vita è una cosa meravigliosa milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il tuo ex non muore mai milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene un anno di Covidmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % CartaBianca milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Sempre più fuori dal coro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Caos mila e % dimartedì mila e% Il mistero del Ragnarock mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021)TvPrima serata Sanremomedia milioni e %Prima Parte milioni e %Seconda parte milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La Vita è una cosa meravigliosa milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il tuo ex non muore mai milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene un anno di Covidmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % CartaBianca milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Sempre più fuori dal coro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Caos mila e % dimila e% Il mistero del Ragnarock mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica ...

infoitcultura : Ascolti TV martedì 3 marzo 2021: Sanremo Seconda Serata - infoitcultura : Ascolti TV martedì 2 marzo 2021: Sanremo Prima Serata - ehylindaa : prevedo gli ascolti di #sanremo2021 così: martedi: ???? mercoledi: ???? giovedì: ???? venerdì e sabato: ?????????????????????????????? - Gaetano43993601 : @rtl1025 Non c’è problema tanto non lo guardò martedì e mercoledì c’è il campionato farà gli ascolti in seconda serata dopo le partite - RicoBello : @edoruta @GrandeFratello Sì come no gli ascolti del Late Show li ha fatti lei... come farete da martedì ? Lei non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Mattino 5, Federica Panicucci in grosse difficoltà costretta a chiedere all'ospite: "Puoi condurre tu?", gelo in studio ... che va ormai in onda da molti anni, registra sempre degli ottimi ascolti che gratificano la ... la Panicucci ha avuto anche un altro problema di salute, infatti, martedì 16 febbraio si è presentata in ...

Superman Lois: subito rinnovato per una seconda stagione ... i migliori dati di ascolto nella fascia di oraria delle 20 nella serata di martedì negli ultimi 2 anni. Grazie agli ascolti ottenuti nei tre giorni successivi alla messa in onda originale la cifra è ...

«Ti sento», successo per la seconda puntata del programma di Pierluigi Diaco Corriere della Sera ... che va ormai in onda da molti anni, registra sempre degli ottimiche gratificano la ... la Panicucci ha avuto anche un altro problema di salute, infatti,16 febbraio si è presentata in ...... i migliori dati di ascolto nella fascia di oraria delle 20 nella serata dinegli ultimi 2 anni. Grazie agliottenuti nei tre giorni successivi alla messa in onda originale la cifra è ...