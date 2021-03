Amalfi, via libera al progetto dell’Anas: cinque cantieri al lavoro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLungo la strada statale 163 “Amalfitana”, Anas avvierà, già a partire da questo pomeriggio, anche il terzo fronte della cantierizzazione relativa al ripristino del corpo stradale in corrispondenza della tratta di SS163 “Amalfitana” al km 29,750, distrutto dall’evento franoso occorso nel febbraio scorso dal sovrastante versante. Il cantiere verrà attivato in un’area, si legge i una nota, che non interferisce con la zona attualmente interessata dal completamento dell’intervento, da parte del Comune di Amalfi, per la messa in sicurezza del versante franato; a seguito della ultimazione di tali lavori, prevista, secondo quanto noto ad Anas, per la prossima settimana, anche questa terza cantierizzazione sarà completamente operativa. Già lo scorso 24 febbraio, dopo aver inviato ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLungo la strada statale 163 “tana”, Anas avvierà, già a partire da questo pomeriggio, anche il terzo fronte dellazzazione relativa al ripristino del corpo stradale in corrispondenza della tratta di SS163 “tana” al km 29,750, distrutto dall’evento franoso occorso nel febbraio scorso dal sovrastante versante. Il cantiere verrà attivato in un’area, si legge i una nota, che non interferisce con la zona attualmente interessata dal completamento dell’intervento, da parte del Comune di, per la messa in sicurezza del versante franato; a seguito della ultimazione di tali lavori, prevista, secondo quanto noto ad Anas, per la prossima settimana, anche questa terzazzazione sarà completamente operativa. Già lo scorso 24 febbraio, dopo aver inviato ad ...

ottopagine : Frana ad Amalfi: al via il terzo fronte del cantiere #Amalfi - positanonews : #AltreNews #Attualità #Copertina Amalfi, Anas: da oggi pomeriggio al via il terzo fronte del cantiere sulla SS 163 - butta_gina : RT @Locat1ons: Amalfi Coast, Italy via: gennaro_rispoli | IG - infocampania : AMALFI - I CITTADINI CHIEDONO INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPARARE AI DANNI DELLA FRANA. 'STOP AGLI INTERVENTI TAMPO… - Melek_agr04 : RT @Locat1ons: Amalfi Coast, Italy via: gennaro_rispoli | IG -