Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rimandato ha provocato licenziamenti a catena (Di martedì 2 marzo 2021) La rimozione di Hardsuit Labs dalla realizzazione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avvenuta una settimana fa ha scatenato una crisi interna allo Studio, con conseguenti licenziamenti a tappeto. Numerosi membri dello staff, di cui molti dal reparto narrativo, hanno annunciato di aver perso il lavoro dalla sera alla mattina. Uno in particolare afferma che addirittura l'intero staff del comparto dedicato alla narrazione è stato rispedito a casa, ma non solo loro sembrerebbero esser stati vittime di licenziamenti subitanei. Hardsuit Labs non ha ancora rilasciato dichiarazioni in proposito e non è chiaro se il tutto, come probabile, è conseguenza della perdita del progetto a cui stava lavorando lo Studio o se, al contrario, navigasse in cattive acque già in precedenza e il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) La rimozione di Hardsuit Labs dalla realizzazione di: The2 avvenuta una settimana fa ha sto una crisi interna allo Studio, con conseguentia tappeto. Numerosi membri dello staff, di cui molti dal reparto narrativo, hanno annunciato di aver perso il lavoro dalla sera alla mattina. Uno in particolare afferma che addirittura l'intero staff del comparto dedicato alla narrazione è stato rispedito a casa, ma non solo loro sembrerebbero esser stati vittime disubitanei. Hardsuit Labs non ha ancora rilasciato dichiarazioni in proposito e non è chiaro se il tutto, come probabile, è conseguenza della perdita del progetto a cui stava lavorando lo Studio o se, al contrario, navigasse in cattive acque già in precedenza e il ...

Eurogamer_it : #Vampire: #TheMasquerade - #Bloodlines 2 rimandato ha provocato licenziamenti a catena - 5sosfamOnedir14 : Finalmente mi sono arrivati i cofanetti di the vampire diaries e gossip girl???? - SteampunkGDR : VAMPIRE THE MASQUERADE V20 – CRONACA LIVE/attualmente online - gdrplayers : VAMPIRE THE MASQUERADE V20 – CRONACA LIVE/attualmente online - tpwkvivi_ : @liittlelouis the vampire diaries e supernatural -