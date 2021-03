Vaccini Covid, sempre più Paesi ignorano Bruxelles e se li procurano da soli (Di martedì 2 marzo 2021) Sui Vaccini Covid-19 il vecchio continente è sempre più frammentato, sempre più Paesi Ue ignorano Bruxelles e se li procurano da soli, mentre l’Italia è ancora al palo, dopo essere andata burocraticamente a rimorchio per mesi dei regolamenti comunitari. La pesante eredità del governo Conte nella gestione vaccinale Giuseppe Conte e Domenico Arcuri sostenevano di doversi uniformare ai regolamenti europei, ma la strategia europea ha lasciato parecchio a desiderare e la Germania ha giocato una partita vaccinale tutta sua fin dall’inizio, seguita da Paesi come l’Ungheria per procurarsi dosi a tutto campo contro la pandemia. Di conseguenza, l’Italia ha atteso speranzosa ampie e immediate forniture di vaccino che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Sui-19 il vecchio continente èpiù frammentato,piùUee se lida, mentre l’Italia è ancora al palo, dopo essere andata burocraticamente a rimorchio per mesi dei regolamenti comunitari. La pesante eredità del governo Conte nella gestione vaccinale Giuseppe Conte e Domenico Arcuri sostenevano di doversi uniformare ai regolamenti europei, ma la strategia europea ha lasciato parecchio a desiderare e la Germania ha giocato una partita vaccinale tutta sua fin dall’inizio, seguita dacome l’Ungheria per procurarsi dosi a tutto campo contro la pandemia. Di conseguenza, l’Italia ha atteso speranzosa ampie e immediate forniture di vaccino che ...

