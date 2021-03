Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 18:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora vaccini primo piano fate la sperimentazione per la somministrazione civili nei drive-through della Difesa al centro vaccinale dell’ospedale di Baggio di Milano è stata allestita dall’esercito la prima struttura del genere per vaccinare persone con difficoltà che aspettano a bordo dell’auto il proprio turno l’iniziativa la prima in Italia sarà replicata negli altri Drive allestiti dalle forze armate per i tamponi tra i disponibili Quello della Cecchignola Roma intanto Mario Draghi nomina a Generale Francesco Paolo figliuolo nuovo commissario per l’emergenza al posto di domenica Arcuri per il nuovo dpcm resta il nodo della chiusura delle scuole nelle zone arancioni mentre Bologna Si prepara ad entrare in zona rossa in guardia dal 3 marzo più giorni in arancione da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora vaccini primo piano fate la sperimentazione per la somministrazione civili nei drive-through della Difesa al centro vaccinale dell’ospedale di Baggio di Milano è stata allestita dall’esercito la prima struttura del genere per vaccinare persone con difficoltà che aspettano a bordo dell’auto il proprio turno l’iniziativa la prima in Italia sarà replicata negli altri Drive allestiti dalle forze armate per i tamponi tra i disponibili Quello della Cecchignolaintanto Mario Draghi nomina a Generale Francesco Paolo figliuolo nuovo commissario per l’emergenza al posto di domenica Arcuri per il nuovo dpcm resta il nodo della chiusura delle scuole nelle zone arancioni mentre Bologna Si prepara ad entrare in zona rossa in guardia dal 3 marzo più giorni in arancione da ...

