Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 09 | 10

Romadailynews radiogiornale martedì 2 marzo Buongiorno o dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi ha nominato il Generale Francesco Paolo figliuolo nuovo commissario per l'emergenza covid in sostituzione di domenica Arcuri ministri divisi durante la riunione nella cabina di regia con il premier per le Ultime limature il dpcm su quelle misure di Torre per le scuole in zona arancione la discussione si sarebbe accesa tra chi sarebbe favorevole alla chiusura solo delle scuole che avrebbe sostenuto la necessità di chiudere anche negozi e centri commerciali preoccupazione tra i governatori perlomeno le varianti fedriga in Friuli la situazione allarmante Bologna si prepara a entrare in zona rossa in Lombardia del 3 marzo Mentre nelle zone arancione rafforzato anche come Ohi Cremona oltre a 10 comuni del milanese La Commissione Europea ha firmato

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: arrivati i primi vaccini in Iraq, donati dalla Cina I vaccini arrivano proprio mentre l'Iraq è alla prese con una nuova ondata di Covid - 19 con oltre 3.000 nuovi casi segnalati ogni giorno e i decessi triplicati a circa 25 al giorno nelle ultime ...

Le varianti del virus aumentano il rischio di 'una quarta ondata': l'ultimo allarme dagli Usa La diffusione di di altamente contagiose rischia di alimentare l'arrivo di una ' di casi' negli Stati Uniti. Lo ha detto il capo del Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ...

Coronavirus ultime notizie: dai vaccini cinesi dipendono oltre 45 Paesi nel mondo Il Sole 24 ORE Nigeria, liberate le 279 studentesse rapite. Ieri la notizia, poi smentita: ora la conferma Le autorità nigeriane hanno reso noto che le 279 studentesse rapite la scorsa settimana sono state rilasciate. Erano state rapite al collegio di Jangebe, nel ...

Lotta al Covid, accelera la regia centralizzata La decisione assunta dal governo Draghi di affidare a un generale di corpo d’armata la gestione dell’emergenza covid va molto oltre le polemiche che hanno circondato l’ex commissario Arcuri con intens ...

