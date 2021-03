Torino, tamponi negativi, ma non si parte per Roma: squadra in quarantena (Di martedì 2 marzo 2021) Buone notizie dopo l'ultima tornata di tamponi. Nicola attende l'ok dell'ASL per riprendere gli allenamenti. Leggi su 90min (Di martedì 2 marzo 2021) Buone notizie dopo l'ultima tornata di. Nicola attende l'ok dell'ASL per riprendere gli allenamenti.

ZZiliani : Siamo in Italia e quindi: - La #Gazzetta, che diede addosso al #Napoli non partito per JuveNapoli, sta ora col… - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SSLazioOrg : RT @SkySport: ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio #SkySport #… - Sgrosalv80 : @OutstandingMan_ @FabioCasalucci @CucchiRiccardo Le ASL? Una. Quella di Torino lo fa giustamente visto appunto il p… - ilgiovanemassi : RT @SkySport: ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio #SkySport #… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tamponi Per la Lega Lazio - Torino si gioca ...dell'Asl di Torino che ieri sera ha anche inviato una nota ufficiale al presidente di Lega Dal Pino spiegando che la quarantena dei granata scadrà stasera alle 23.59. Intanto gli ultimi tamponi ...

Lazio - Torino si gioca o no: le ultime notizie. Granata: tamponi negativi ... anche se i tamponi effettuati ieri pomeriggio hanno dato tutti esito negativo , seguirà l'isolamento domiciliare imposto al gruppo squadra fino a stasera . Il Torino, con la conferma della Lega, ...

Torino, negativi i tamponi: i positivi restano 10, ma la squadra non parte Goal.com Torino, negativo l’esito dei nuovi tamponi: il focolaio si è “stabilizzato” La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall'Asl fino alle 23.59 di questa sera, e attende l'ok per riprendere gli allenamenti in gruppo, così da poter preparare la trasferta di Crotone… ...

Torino, tamponi negativi. Restano dieci i contagiati TORINO – Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dal Torino. Restano dunque dieci, tra cui otto giocatori, i positivi al Covid–19. La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall’ ...

...dell'Asl diche ieri sera ha anche inviato una nota ufficiale al presidente di Lega Dal Pino spiegando che la quarantena dei granata scadrà stasera alle 23.59. Intanto gli ultimi...... anche se ieffettuati ieri pomeriggio hanno dato tutti esito negativo , seguirà l'isolamento domiciliare imposto al gruppo squadra fino a stasera . Il, con la conferma della Lega, ...La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall'Asl fino alle 23.59 di questa sera, e attende l'ok per riprendere gli allenamenti in gruppo, così da poter preparare la trasferta di Crotone… ...TORINO – Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dal Torino. Restano dunque dieci, tra cui otto giocatori, i positivi al Covid–19. La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall’ ...