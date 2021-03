Smog | livello Pm10 resta alto | confermato il blocco del traffico

(Di martedì 2 marzo 2021) Non scendono sotto la soglia di allerta le polveri sottili a Torino e per questoildel. Le misure, che coinvolgeranno i veicoli fino all’Euro 5 diesel, resteranno in vigore almeno fino a mercoledì nelle stesse fasce orarie e per tutti i mezzi coinvolti. Le nuove rilevazioni dell’Arpa sono attese per mercoledì: da lì si sceglierà se continuare o revocare il. L'articolo proviene da Nuova Società.

... insieme alla rivista specializzata SiciliaMotori, NoMobility, l'unica manifestazione ...norme approvate dall'Europa il nostro continente sta diventando un modello di sostenibilità a...... nei polmoni, nei grandi vasi e aneurologico. Ma il contagio non avviene sempre, e non ... E le condizioni ambientali: luoghi chiusi o affollati efavoriscono la diffusione dell'infezione. ...Non scendono sotto la soglia di allerta le polveri sottili a Torino e per questo resta confermato il blocco del traffico. Le misure, che coinvolgeranno i veicoli fino all’Euro 5 diesel, resteranno in ...CORDENONS Livello delle polveri sottili alle stelle: dalla settimana scorsa (sino a nuova comunicazione) sono nuovamente entrate in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano antismog.