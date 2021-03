Scuole Draghi: restano chiuse in Zona Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Le Scuole Italiane sono sempre più nel caos, dovendo rispettare i protocolli sanitari ma cercando anche di non far rimanere indietro i programmi riguardo all’istruzione dei ragazzi e dei bambini in particolare. Soprattutto per i maturandi questo anno è difficile, per via dell’esame finale da svolgere per ottenere il diploma. Nel Governo Draghi le Scuole Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) LeItaliane sono sempre più nel caos, dovendo rispettare i protocolli sanitari ma cercando anche di non far rimanere indietro i programmi riguardo all’istruzione dei ragazzi e dei bambini in particolare. Soprattutto per i maturandi questo anno è difficile, per via dell’esame finale da svolgere per ottenere il diploma. Nel Governole

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - carlaruocco1 : La scuola non può essere più sacrificata. Sono sicura che oggi #Draghi parlerà di riaperture delle scuole e non di… - Corriere : Scuole chiuse nelle zone gialle e arancioni se ci sono più di 250 casi ogni 100 mila abitanti - SteForlani : Non ho sinceramente capito perché i genitori si arrabbino per la chiusura delle scuole in zona rossa. Conte non era… - bladistic : Ho letto gente entusiasta che a spiegare il #DPCM ( ma non erano dittatura sanitaria?) sarà una ministra competente… -