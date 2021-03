Sanremo 2021, toto vincitore: Colapesce e Dimartino partono favoriti (Di martedì 2 marzo 2021) Colapesce e Dimartino Come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, è partito il toto vincitore della 71° edizione. Tra pronostici e scommesse, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti sul papabile vincitore. Ecco, ad oggi, chi sono i favoriti alla vittoria finale. toto vincitore Sanremo 2021, martedì 2 marzo A poche ore dalla prima serata, nella quale si esibiranno 13 dei 26 big in gara (in ordine di uscita: Arisa, Colapesce e Dimartino, Aiello, Fedez e Francesca Michielin, Max Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma), gli ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 marzo 2021)Come ogni Festival diche si rispetti, è partito ildella 71° edizione. Tra pronostici e scommesse, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti sul papabile. Ecco, ad oggi, chi sono ialla vittoria finale., martedì 2 marzo A poche ore dalla prima serata, nella quale si esibiranno 13 dei 26 big in gara (in ordine di uscita: Arisa,, Aiello, Fedez e Francesca Michielin, Max Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma), gli ...

