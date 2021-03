Nuovo Dpcm, le varianti preoccupano: verso chiusura di tutte le scuole in zona rossa. Confronto su chiusura anche in zone arancioni (Di martedì 2 marzo 2021) E' terminata dopo circa un'ora la riunione della cabina di regia sul Covid del premier Draghi con i ministri a Palazzo Chigi in cui si definiscono le misure del Nuovo Dpcm in vigore fino a dopo Pasqua e a partire dal 6 marzo. E' convocata per le 12 la cabina di regia tra governo e enti locali per discutere del prossimo Dpcm con le nuove misure per contrastare l'epidemia da Covid. Al tavolo, si apprende, il ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) E' terminata dopo circa un'ora la riunione della cabina di regia sul Covid del premier Draghi con i ministri a Palazzo Chigi in cui si definiscono le misure delin vigore fino a dopo Pasqua e a partire dal 6 marzo. E' convocata per le 12 la cabina di regia tra governo e enti locali per discutere del prossimocon le nuove misure per contrastare l'epidemia da Covid. Al tavolo, si apprende, il ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni. L'articolo .

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - teleischia : CORONAVIRUS. IN ARRIVO NUOVO DPCM CON MISURE PIU’ STRINGENTI - julia43657404 : Dunque le attività più criticate del governo #Conte erano: zone di rischio per colore e l'uso dei dpcm. Il tanto ac… -