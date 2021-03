(Di martedì 2 marzo 2021) Le province diedsono le aree più vaste finite oggi in zona rossa per decisione delle rispettive Regioni. La situazione in Emilia Romagna è molto complicata già da qualche giorno: è di ieri l’allarme dell’Asl del capoluogo che aveva sottolineato la carenza dei posti letto e la velocità del contagio. “E’ peggio della seconda ondata”, hanno detto le autorità sanitarie. Quelli attuali, con la comparsa divari, “sono giorni complicati e si devono avere la forza e il coraggio per decisioni anche difficili, ma necessarie, se vogliamo stringere ora, per poi ripartire prima possibile e per sempre”, ha scritto su facebook il governatore Stefano Bonaccini.e la sua provincia saranno zona rossa da giovedì ...

Agenzia_Italia : Angela Merkel vuole allentare le misure anti Covid dall'8 marzo - Agenzia_Ansa : A Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i ministri e gli es… - Viminale : Controlli del #1marzo sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?104.353 persone, 985 sanz… - fattoquotidiano : Misure anti-Covid, le nuove zone rosse locali: Bologna, Modena, Ancona e 14 comuni in Piemonte - leoberthi : RT @ChiodiDonatella: PRIMO, E DOVREBBE ESSERE ANCHE L'ULTIMO, #DPCM #DRAGHI: ECCO LE NUOVE MISURE ANTI #COVID In vigore dal 6 marzo al 6 a… -

ZONE BIANCHE Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.