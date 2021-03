Milioni di mascherine cinesi Ffp2 non a norma? Ecco perché è giusto sospettare e come difendersi (Di martedì 2 marzo 2021) In un articolo del Corriere del 28 febbraio viene riportata la denuncia di una società altoaltesina – anonima – contro mascherine Ffp2 provenienti dalla Cina e vendute con il certificato CE nonostante non soddisfino i requisiti di sicurezza necessari, fondamentali per affrontare l’emergenza Covid19. Ad aver fornito la certificazione sarebbe stata una società turca di Instanbul, la Universal Certification, titolata a rilasciare il marchio CE 2163 riportato sulle mascherine contestate. L’articolo non riporta il nome della società altoaltesina denunciante e se ne comprende il motivo. Questa società, infatti, si occupa proprio di import export sull’asse Italia-Cina e rendere noto il proprio nome la potrebbe metterebbe in serie difficoltà. La nostra attenzione viene diretta però alla società turca che, secondo quanto riportato dal ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) In un articolo del Corriere del 28 febbraio viene riportata la denuncia di una società altoaltesina – anonima – controprovenienti dalla Cina e vendute con il certificato CE nonostante non soddisfino i requisiti di sicurezza necessari, fondamentali per affrontare l’emergenza Covid19. Ad aver fornito la certificazione sarebbe stata una società turca di Instanbul, la Universal Certification, titolata a rilasciare il marchio CE 2163 riportato sullecontestate. L’articolo non riporta il nome della società altoaltesina denunciante e se ne comprende il motivo. Questa società, infatti, si occupa proprio di import export sull’asse Italia-Cina e rendere noto il proprio nome la potrebbe metterebbe in serie difficoltà. La nostra attenzione viene diretta però alla società turca che, secondo quanto riportato dal ...

