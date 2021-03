Manchester City | Guardiola | “Chi pensa di aver già vinto non giocherà più”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 marzo 2021) “Non possiamo rilassarci per un secondo. Ilpuò sempre fare di meglio: questo è il nostro obiettivo. Indipendentemente da quante partite vinciamo e dai risultati che otteniamo, i giocatori dovrebbero solore che possiamo ottenere di più. Quando mi dovessi accorgere che i calciatorino che il lavoro sia già stato fatto o quanto sia bello, allora questi ragazzi non giocheranno più. In tal senso mi affiderò alla mia intuizione per capirlo. Se mi accorgerò di questa situazione saprò con certezza che non sono pronti a giocare e a darci ciò di cui abbiamo bisogno”. Queste le dichiarazioni di Pep, tecnico del, attualmente in vetta in Premier League con un vantaggio rassicurante nei confronti delle inseguitrici. L’allenatore ...