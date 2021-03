M5S, Conte prepara il rilancio: per ora il simbolo non si tocca (Di martedì 2 marzo 2021) Una nuova associazione M5S “non è all’ordine del giorno” e almeno per ora il simbolo pentastellato non si tocca. Il leader in pectore Giuseppe Conte lavora al “progetto rifondativo” del Movimento 5 Stelle, ma sul tavolo restano nodi cruciali. A partire dal rapporto con l’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio, che detiene le chiavi dell’infrastruttura digitale del M5S e l’elenco degli iscritti. Per non parlare delle cause legali pendenti: un problema che qualcuno vorrebbe risolvere fondando una nuova associazione per sostituire quella fondata nel 2017 da Casaleggio e Luigi Di Maio. “Non credo si vada verso una nuova associazione”, spiega all’Adnkronos l’avvocato del Movimento, Andrea Ciannavei. Per il momento sarebbe da escludere anche una ‘revisione’ del simbolo: il brand M5S – il ragionamento che trapela da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Una nuova associazione M5S “non è all’ordine del giorno” e almeno per ora ilpentastellato non si. Il leader in pectore Giuseppelavora al “progetto rifondativo” del Movimento 5 Stelle, ma sul tavolo restano nodi cruciali. A partire dal rapporto con l’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio, che detiene le chiavi dell’infrastruttura digitale del M5S e l’elenco degli iscritti. Per non parlare delle cause legali pendenti: un problema che qualcuno vorrebbe risolvere fondando una nuova associazione per sostituire quella fondata nel 2017 da Casaleggio e Luigi Di Maio. “Non credo si vada verso una nuova associazione”, spiega all’Adnkronos l’avvocato del Movimento, Andrea Ciannavei. Per il momento sarebbe da escludere anche una ‘revisione’ del: il brand M5S – il ragionamento che trapela da ...

