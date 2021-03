Le mosse di Draghi per combattere la terza ondata COVID (Di martedì 2 marzo 2021) Mario Draghi cambia tutto: l’addio di Arcuri e l’arrivo del generale Figliuolo come nuovo Commissario per l’emergenza COVID segnano il cambio di passo che il presidente del Consiglio intende imprimere alla strategia governativa per contrastare il COVID. Un nemico invisibile che non rallenta la sua corsa, anzi. La curva dei contagi è in risalita, lancia il grido d’allarme il ministro Roberto Speranza, “le prossime settimane non saranno facili e dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità”. Draghi spiegherà all’Italia cosa intende fare con un appello? Di sicuro la nuova strategia non prevede nessun allentamento delle misure. Anzi: i dati parlano chiaro. Va confermata la stretta. Draghi riunisce la cabina di regia con le forze di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Mariocambia tutto: l’addio di Arcuri e l’arrivo del generale Figliuolo come nuovo Commissario per l’emergenzasegnano il cambio di passo che il presidente del Consiglio intende imprimere alla strategia governativa per contrastare il. Un nemico invisibile che non rallenta la sua corsa, anzi. La curva dei contagi è in risalita, lancia il grido d’allarme il ministro Roberto Speranza, “le prossime settimane non saranno facili e dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità”.spiegherà all’Italia cosa intende fare con un appello? Di sicuro la nuova strategia non prevede nessun allentamento delle misure. Anzi: i dati parlano chiaro. Va confermata la stretta.riunisce la cabina di regia con le forze di ...

