Le mascherine in classe non sono obbligatorie | la sentenza contro il Dpcm per elementari e medie | «Va provato che sotto i 12 anni non siano dannose»

No alle mascherine per i minori di 12 anni quando sono a scuola. Con una sentenza pronunciata lunedì 1 marzo, il Consiglio di Stato ha bocciato la norma contenuta all'interno del Dpcm che obbliga gli alunni ad indossare i dispositivi di sicurezza per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. E ha poi chiesto al nuovo governo di dimostrare scientificamente, nel prossimo decreto, che «i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, obbligatori durante le lezioni, non danneggiano bimbi e ragazzini». In questo modo si potrebbero ribaltare le regole fino ad ora rimaste in vigore in ambito scolastico. Il secondo grado di giustizia amministrativa spiega che «occorre una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell'impatto dell'uso prolungato» delle mascherine sui minori

