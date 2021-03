Juventus | Rabiot | «Spezia? Come con il Verona Ma bisogna segnare»

(Di martedì 2 marzo 2021) Adrien, centrocampista della, ha parlato a pochi minuti dal match contro lo. Le parole del giocatore francese Adrien, centrocampista della, ha parlato a pochi minuti dal match contro lo. Le parole del giocatore francese ai microfoni di Sky Sport. «Dobbiamo iniziare bene con intensità,abbiamo fatto contro il. Ma dobbiamo anche sbloccare la partita prima. Loattacca l’area con tanti giocatori, sono pericolosi. Dobbiamo stare attenti a questo ma per il resto dobbiamo solo pensare a noi e fare gol». Leggi su Calcionews24.com

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPEZIA Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Spezia ... Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, ... Le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo SPEZIA (4 - 3 - 3): ... Juventus-Spezia si giocherà questa sera martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A valido per la 25^ giornata di campionato.