Il tuo ex non muore mai | la commedia con Mila Kunis e Justin Theroux stasera su Rai2 in prima visione

Arriva stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, Il tuo ex non muore mai, divertente commedia con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux e Gillian Anderson. Non solo Sanremo: stasera su Rai2, alle 21:20, arriva Il tuo ex non muore mai, una divertente commedia, in onda in prima visione in chiaro, scritta e diretta nel 2018 da Susanna Fogel (Chasing Life), con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon. Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon) sono amiche per la pelle. Nel giorno del suo compleanno, Audrey scopre che il fidanzato Drew ...

