Hogwarts Legacy permetterà ai giocatori di creare personaggi transgender

(Di martedì 2 marzo 2021)è stato vittima di un acceso dibattito ultimamente, soprattutto a causa del suo lead designer Troy Leavitt che ha pubblicato video antifemministi in passato e che era molto solidale con alcuni stalker di Gamergate. A questo bisogna aggiungere anche le controverse parole di JK Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che però non ha avuto mai nulla a che fare con la promozione del gioco. In un recente articolo tuttavia, Bloomberg snocciola qualche dettaglio in più sul gioco e sulla sua inclusività. La storia attorno ai commenti inappropriati da parte di JK Rowling sulle personeaveva suscitato molto scalpore nella produzione, al punto che la Warner Bros. ha dovuto ricordare che l'autrice non era direttamente coinvolta nello sviluppo del gioco. Ora, Jason Schreier afferma che lo studio Avalanche Software ...

Lo conferma il videogioco- attualmente in fase di sviluppo - che si dice tratterà la vita quotidiana nella scuola durante il XIX secolo. Così come lo spettacolo teatrale basato sul ...Questo fino ad ora, visto che l'attesissimopromette di immergerci finalmente nel magico mondo dei maghi nel migliore dei modi . Certo, purtroppo c'è da aspettare fino a un non meglio ...Secondo un nuovo report di Jason Schreier per Bloomberg, Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di Harry Potter, permetterà ai giocatori di creare dei personaggi transgender. La rivelazione di questa funzion ...Hogwarts Legacy è stato vittima di un acceso dibattito ultimamente, soprattutto a causa del suo lead designer Troy Leavitt che ha pubblicato video antifemministi in passato e che era molto solidale co ...