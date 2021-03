Feltri scatenato contro Draghi | “Arcuri era bruciacchiato ma è ridicolo averlo cacciato adesso”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021) Tra chi non di dispera – come Marco Travaglio – per la cacciata di Domenico, ex commissario all’emergenza Covid, c’è Vittorio, che pure qualche perplessità sulle modalità del licenziamento ce l’ha. “Il nuovo commissario non lo conosco. Mi rendo conto chesi è un po’e quindi trovo giusto sostituirlo, ma visto che il suo mandato sarebbe finito al termine del mese di marzo, lo avrei lasciato al suo posto fino alla scadenza naturale oppure lo avrei convinto a dimettersi”. Il direttore di Libero spiega così, all’Adnkronos, il proprio punto di vista sulla decisione del premier Mariodi sostituire Domenicocon il generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo nel ruolo di Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. “Una scelta ...